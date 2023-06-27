Назад дороги нет: в РФ приняли решение о дальнейшей судьбе 58-летнего певца Валерия Меладзе

В последнее время все внимание публики приковано к Валерию Меладзе. Дело в том, что с начала 2023 года певец регулярно оказывается в центре скандала из-за своего провокационного поведения. Подобное вызвало недовольство со стороны россиян, вот почему на мужчину обрушился шквал критики. В личном блоге экс-депутат Роман Худяков решил прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Мужчина убежден: Меладзе должен нести ответственность за свои поступки. Роман напомнил публике: совсем недавно супругу Константина Меладзе лишили ВНЖ в РФ. По мнению Худякова, Валерия должна ждать та же участь.

«Не пора ли и Меладзе тоже лишить ВНЖ? И вместе с этой мерой — запрет на въезд в нашу страну лет на сто», — гневно высказался Роман.

К слову, сам артист пока никак не реагировал на предложение Худякова.

Ранее мы писали о том, что певица Альбина Джанабаева впервые за год показала мужа Валерия Меладзе. Подробности смотрите в этой статье.