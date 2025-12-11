Супруги Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально развелись. Об этом сообщает StarHit.

Мировой суд № 406 района Нижегородский 10 декабря вынес решение о разводе Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц спустя пять лет брака.

При этом ни одна из сторон на заседание суда не явилась. Также не пришли на слушание и адвокаты знаменитостей.

Напомним, инициатором развода стал 40-летний Марк Богатырев — именно он подал заявление. Когда в СМИ появились первые новости о предполагаемом крахе семьи, сам актер называл эти сообщения ошибками и слухами.

Супруги воспитывают 4-летнего сына Даниила. С кем мальчик останется жить, неизвестно.

