Супруги Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально развелись. Об этом сообщает StarHit.
Мировой суд № 406 района Нижегородский 10 декабря вынес решение о разводе Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц спустя пять лет брака.
При этом ни одна из сторон на заседание суда не явилась. Также не пришли на слушание и адвокаты знаменитостей.
Напомним, инициатором развода стал 40-летний Марк Богатырев — именно он подал заявление. Когда в СМИ появились первые новости о предполагаемом крахе семьи, сам актер называл эти сообщения ошибками и слухами.
Супруги воспитывают 4-летнего сына Даниила. С кем мальчик останется жить, неизвестно.
