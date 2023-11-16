Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин* вышли на романтическую прогулку на Кипре

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) вышли на романтическую прогулку на Кипре. Об этом сообщает издание StarHit.

После отъезда из РФ звездная пара долгое время проживала в Израиле. Однако с октября 2023 года артисты обосновались на Кипре.

В распоряжение источника попали кадры, на которых супруги запечатлены во время прогулки. Певица и юморист отдали предпочтение повседневным образам. Пугачева надела белую рубашку и джинсы прямого кроя, а ее возлюбленный вышел на улицу в светлой футболке и черных штанах. Сообщается, что всю прогулку супруги держались за руки.

Как сообщает StarHit, звездную пару сопровождала неизвестная брюнетка. Существует вероятность, что это была помощница семейства.

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*признан иноагентом на территории РФ