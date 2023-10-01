Супруга Жигунова оскорблена из-за сравнения с Заворотнюк

Сергей Жигунов состоит в счастливом браке с Викторией Ворожбит. Однако в последнее время Виктория выходит из себя из-за постоянных сравнений с Анастасией Заворотнюк, с которой актер ранее состоял в отношениях.

Недавно Виктория резко отреагировала на сравнения, получив нервный срыв. Она заявила поклонникам, что похожа только на себя. Ещё ее допустимо сравнивать с родителями.

Напомним, что Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит познакомились на кинофестивале будучи в разных браках, а в 2021 году поженились друг на друге. Многие уверены, что Виктория является заменой для Жигунова его прежней любви, а именно Анастасии Заворотнюк, пишет kp.ru.

Ранее мы писали, что дочь Анастасии Заворотнюк уехала из Москвы на фоне слухов о драке в семье.