Супруга задержанного с наркотиками актера Руденко вышла на светское мероприятие, об этом сообщает Woman.ru.

Хотя актриса Елена Дудина и не выкладывает ничего в соцсетях после новостей о задержании ее супруга Анатолия Руденко с запрещенными веществами, журналистам удалось обнаружить ее на одном из светских раутов.

Выяснилось, что 19 января Дудина посетила торжественное открытие нового ресторана Антона Пинского Phantom. Актриса облачилась в черный пиджак, платье и балетки Chanel. Она открыто позировала перед фотографами.

Отметим, что недавно Елена Дудина вместе с семьей вернулась из отпуска, который она провела в Таиланде. Звезда поделилась, что успела посетить концерт Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ), который прошел на Пхукете. Актриса призналась, что не пропускала ни одного выступления певицы с 2000 года.

Напомним, актера Анатолия Руденко задержали в центре Москвы, когда он ехал на такси. Полицейские при обыске обнаружили у него пакетик с наркотиками. Сейчас актер находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что актера театра «Ленком» Андрея Гариста задержали с наркотиками в Москве.

*признана иностранным агентом на территории РФ.