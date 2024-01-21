SHOT: актера театра «Ленком» Андрея Гариста задержали с наркотиками в Москве

Актера театра «Ленком» Андрея Гариста задержали с наркотиками в Москве, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным правоохранителей, накануне ночью актер Андрей Гарист отдыхал вместе со своей девушкой дома. Возлюбленные распивали алкогольные напитки и в какой-то момент между ними произошла перепалка. Тогда Гарист взял нож и порезал девушке запястье. После этого она позвонила в полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире актера театра пять подозрительных пакетиков с неизвестным веществом. Позже удалось установить, что в трех из них находилась марихуана весом 167 грамм. При этом Гарист так и не смог объяснить полицейским, откуда у него наркотики.

Сообщается, что теперь артисту грозит до 10 лет лишения свободы по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Сейчас Андрей Гарист находится под подпиской о невыезде.

Андрей Гарист — актер театра и кино. За свою карьеру он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Подольские курсанты», «СССР», «Тихие воды 2».

Ранее мы писали о том, что против актера Руденко возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.