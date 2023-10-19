Супруга T-Killah Мария Тарасова призналась, что сделала кесарево

Блогер Мария Тарасова, супруга рэпера T-Killah призналась, что сделала кесарево сечение. Об этом она рассказала Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка посвятила один из последних постов родам. Она призналась, что ей надоели вопросы на эту тему. Особенно подписчиков волновало, сделали ли ей кесарево сечение.

«Для меня нет никакой разницы, как у тебя появляется ребенок: естественным путем, с плановой операцией или тебе его передает суррогатная мама. Я прожила невероятные эмоции, увидев малыша, и это для меня главное», — заявила она.

Изначально Тарасова настраивалась на естественные роды, но кесарево сечение не стало для нее трагедией. Она добавила, что тяжело перенесла эпидуральную анестезию. По словам блогерши, она ощущала себя под толщей воды и боялась захлебнуться.

Жена рэпера пошутила, что готова стать амбассадором кесарева, поскольку тянущий (до сих пор) шов, катетеры и медикаменты не омрачили ее состояния.

«У меня нет «фартука», живот втянулся за месяц», — поделилась супруга артиста.

Она добавила, что не понимает издевок над женщинами, которые прошли в кесарево, поскольку эта операция очень тяжелая.

Мария Тарасова в марте этого года впервые стала мамой. Счастливые супруги воспитывают сына Ивана. Но о своей беременности Мария рассказала далеко не сразу.