«Еще не выкарабкался»: Татьяна Тарасова взволновала новостью о Романе Костомарове

Фигурист Роман Костомаров 8 мая впервые за несколько месяцев вышел на связь. Он сделал публикацию на своей странице в соцсетях и поблагодарил всех, кто «верил, что он выкарабкается из этой сложнейшей ситуации». Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова опровергла слова самого спортсмена и заявила, что он «еще не выкарабкался».

Она не звонила Костомарову после сообщения в соцсетях – Тарасова заявила, что «пока ему не до нас».

При этом тренер созванивалась с фигуристом, «когда он тяжело болел».

«Еще много чего впереди, так что выкарабкался — это еще не почти, совсем не почти», - сказала Тарасова сайту Woman.ru и выразила надежду, «что у человека будет все хорошо».

Напомним, Костомаров после нескольких ампутаций опубликовал фото из больницы в толстовке с надписью «Без комментариев». У спортсмена был уставший взгляд, на лице виднелась щетина с сединой.

Костомаров не вдавался в подробности состояния, но отметил, что «много трудностей еще впереди». Обращаясь к врачам, спортсмен отметил, что они «вытащили с того света».