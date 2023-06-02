Супруга режиссера Никиты Михалкова рассказала о его состоянии на фоне новостей о госпитализации

Сегодня, 2 июня, Телеграм-каналы и СМИ распространили новости о госпитализации Никиты Михалкова. Сообщалось, что прославленному режиссеру потребовалась помощь медиков из-за проблем с сердцем. У него были боли и наблюдалась одышка. Никакой дополнительной информации получить не удавалось, пока на связь не вышла супруга кинематографиста.

Татьяна Михалкова опровергла новости о плохом самочувствии мужа. По ее словам, он просто решил пройти плановую проверку состояния здоровья. Также она добавила, что Никита Сергеевич «жив и здоров». Слова жены режиссера привел Телеграм-канал SHOT.

К слову, для многих поклонников слухи о том, что Михалков оказался в больнице, стали настоящим потрясением, ведь он совсем недавно находился на волоске от смерти. В начале текущего года врачи боролись за жизнь Никиты Сергеевича, и он в тяжелом состоянии пробыл в клинике около трех недель. Тогда у режиссера диагностировали двустороннюю пневмонию, которая развивалась по крайне неоптимистичному сценарию. Никто даже не делал никаких прогнозов, тем более, что буквально через пять дней в «Коммунарку» с похожими симптомами доставили Романа Костомарова, которому пришлось провести три ампутации, чтобы остановить распространение некроза конечностей.

К счастью, кинематографист смог справиться с недугом. Он собирался вернуться в общество почти сразу после выписки, но не получилось. Его ожидали на церемонии вручения премии «Золотой орел», но вышел в свет он только через несколько дней после этого. Зрители смогли увидеть его в театральной постановке. Тогда же многие поклонники отметили, что Михалков сильно похудел из-за болезни.

Ранее появились новые подробности состояния госпитализированного Глеба Панфилова.