«Главное жив»: Глеб Панфилов не может разговаривать и ходить
89-летний режиссер Глеб Панфилов перестал разговаривать и ходить из-за инсульта.
Фото: Starface.ru
89-летний режиссер Глеб Панфилов на фоне инсульта перестал разговаривать и не может самостоятельно ходить. Подробности о его состоянии привел директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
«Глеб Анатольевич не может разговаривать сейчас… К сожалению, пока не ходит. Главное – он жив...», - сообщил Варшавер.
Он добавил, что пожилой режиссер понимает чужую речь и отвечает на нее кивком головы.
Врачи НИИ Склифосовского, где лежит Панфилов, сообщают, что состояние пациента тяжелое. О выписке речи не идет – он лежит в реанимации.
По информации сайта kp.ru, в больницу ежедневно приезжает сын Панфилова Иван.
О госпитализации режиссера сообщалось 11 мая. У Панфилова диагностировали геморрагический инсульт.
В январе умерла его супруга, актриса Инна Чурикова. Их брак длился более полувека, а после кончины жены Панфилов потерял интерес к жизни и сник.