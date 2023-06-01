«Главное жив»: Глеб Панфилов не может разговаривать и ходить

89-летний режиссер Глеб Панфилов на фоне инсульта перестал разговаривать и не может самостоятельно ходить. Подробности о его состоянии привел директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Глеб Анатольевич не может разговаривать сейчас… К сожалению, пока не ходит. Главное – он жив...», - сообщил Варшавер.

Он добавил, что пожилой режиссер понимает чужую речь и отвечает на нее кивком головы.

Врачи НИИ Склифосовского, где лежит Панфилов, сообщают, что состояние пациента тяжелое. О выписке речи не идет – он лежит в реанимации.

По информации сайта kp.ru, в больницу ежедневно приезжает сын Панфилова Иван.

О госпитализации режиссера сообщалось 11 мая. У Панфилова диагностировали геморрагический инсульт.

В январе умерла его супруга, актриса Инна Чурикова. Их брак длился более полувека, а после кончины жены Панфилов потерял интерес к жизни и сник.