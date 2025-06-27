Актриса сериала «Девочки» Дженни Моллен попала в больницу после попытки похудеть. Об этом стало известно из соцсетей.

Актрису Дженни Моллен госпитализировали после инъекции жиросжигающего препарата, который также используют при сахарном диабете. По словам актрисы, у нее началась острая реакция после введенного лекарства.

«Я побывала в больнице, у меня капельницы на обеих руках, меня вывезла из квартиры скорая помощь. Я думаю, скажем так, я пошла по трудному пути, узнала темную сторону пептидов», — рассказала она.

В качестве подтверждения Моллен выложила в блоге фотографию на больничной койке — на снимке актриса выглядит обессиленной.

Дженни Моллен сыграла в 26 фильмах и сериалах, одной из самых известных работ актрисы стала роль в сериале «Девочки».

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