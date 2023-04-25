Супруга пропавшего Николая Дроздова вышла на связь с новостью

85-летний ведущий Николай Дроздов несколько недель назад сообщил об очередной госпитализации, после которой пропал. На связь с журналистами вышла его жена Татьяна.

Дроздов планировал лечь в клинику для реабилитации после сложного перелома. Название лечебного учреждения не уточнялось: ведущий говорил, что она специализируется на тяжелых травмах.

Супруга Дроздова заверила, что он почти реабилитировался. По ее словам, здоровье ведущего «нормальное» и он хорошо поправляется.

Однако, судя по ответу, зоолог не спешит на работу.

«Он уже вернулся из больницы, но сейчас его нет. Он на прогулке», - сказала изданию BLITZ+ Дроздова.

Ранее мы писали, что ведущего вывезли из больницы после лечения переломов в инвалидной коляске. Вид Дроздова был не таким, как раньше.