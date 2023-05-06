Супруга Прилучного вышла на связь после родов

Новая супруга Павла Прилучного поделилась эмоциями после рождения сына. Зепюр Брутян счастлива, но испытывает сильную слабость.

Малыша супруги назвали Микаэль. Он появился на свет 28 апреля. Сама же Зепюр потихоньку привыкает к материнству, пишет kp.ru.

Ранее Брутян много ходила по магазинам, скупая вещи для ребенка. Еле передвигая ноги, новоиспеченная мама порядком измучилась. Роды усугубили состояние, поскольку Зепюр чувствует спад энергии и слабость.

«Испытываю приятное бессилие. Мой сладкий мальчик, мама с папой тебя так ждали», — рассказала Зепюр.

Также теща Прилучного призналась, что ее радости нет предела.

Ранее мы писали, что Павлу Прилучному и Зепюр Брутян предрекли скорый развод.