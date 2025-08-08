Зепюр Брутян столкнулась с трудностями во время отпуска в Турции

Актер Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян отправились отдыхать в Турцию. Правда, на курорте 29-летняя актриса столкнулась с проблемами, которыми она поделилась с подписчиками в соцсети.

В своем личном блоге Брутян пожаловалась на то, что во время отпуска ее преследуют трудности гастрономического характера. А именно, ее постоянно соблазняют десерты, которые подаются в отель каждый день. Но она не может их себе позволить после беременности.

«Знаю, что если я себе позволю тут сладкое... Я не остановлюсь, а потом буду ругать себя, что прилетела домой и привезла с собой два килограмма на боках», — поделилась жена Прилучного.

Даже в отпуске оба супруга придерживаются диеты и постоянно посещают спортзал. Именно такая строгая дисциплина позволила Зепюр избавиться от появившихся после родов 17 килограммов.

Ранее мы писали о том, что 37-летний актер Павел Прилучный отписался от дочери Мии в соцсетях после гендер-пати Агаты Муцениеце.