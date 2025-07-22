Актер Павел Прилучный отписался от дочери Мии после гендер-пати Агаты Муцениеце

Актер Павел Прилучный отписался от своей дочери Мии в социальных сетях. Произошло это после гендер-пати его бывшей жены Агаты Муцениеце. Об этом сообщает Woman.ru.

Поклонники звезды «Мажора» отметили, что Прилучный, который был раньше подписан на страницу дочери в соцсети, по какой-то причине больше не захотел следить за ней. Пользователи предположили, что артисту надоел контент с вечеринки экс-супруги, на которой она узнала пол будущего ребенка от музыканта Петра Дранги.

Гендер-пати Муцениеце провела масштабно и пригласила самых близких разделить ее радость. Примечательно, что рядом с актрисой в этот день был сын Тимофей, который не общался с матерью почти год. Сейчас мальчик живет с отцом и его женой Зепюр Брутян. Долгое время он не встречался с родительницей, но, если судить по кадрам с мероприятия, ему удалось наладить с ней отношения.

Говоря о прошедшей вечеринке, Агата подчеркивала, что все было очень трогательно. Актриса не могла сдержать слез, причем, по ее признанию, она никогда так не ревела. К слову, у звезды «Закрытой школы» будет вторая дочь.

Ранее адвокат Павла Прилучного заявила, что встреча Агаты Муцениеце с сыном не повлияет на суды.