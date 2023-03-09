Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева перестала молчать о тяжелой атмосфере в семье

Вчера в России и в ряде других стран отмечался Международный женский день. В социальных сетях в этот праздник звезды отечественного шоу-бизнеса хвастались подарками и букетами, которые им преподнесли любимые мужчины. Однако супруга Павла воли вместо этого решила поднять в личном блоге довольно тяжелую тему. Эти мысли она долго несла в себе, но решила все-таки поделиться ими с поклонниками.

Ляйсан рассказала, что много лет не считала 8 марта праздником в принципе, так как в их семье никто его не отмечал. С детства она наблюдала за тем, как ее мама страдала из-за отсутствия внимания и любви со стороны отца. Мужчина не дарил ей цветы, да и в принципе не говорил даже приятных слов своей жене.

«Сколько я себя помню, то всегда старалась как-то по-особенному обрадовать ее в этот день. Лет в 12 на одну из своих первых зарплат я купила ей букет цветов, зная, что папа никогда в этот день не поздравит ни меня, ни маму. Я понимала, что мамочка из-за этого была очень расстроенной и часто плакала», - поделилась экс-гимнастка.

Утяшева вспомнила, что раньше с недоумением смотрела на мужчин на улице, которые идут с букетами цветов 8 марта. Теперь же она стала одной из тех женщин, которых окружают заботой и любовью каждый день в году. Особое внимание, конечно, уделяется теперь в их семье с Павлом и Международному женскому дню. Супруг всегда радует ее и не дает забыть, насколько она важна для него.

Спортсменка также подчеркнула, что каждый мужчина должен всегда показывать своим близким любовь. Для этого достаточно хотя бы иногда говорить слова благодарности за тепло, заботу и доброту, которые женщины привносят в жизнь.

Ранее Ляйсан Утяшева показала, как поздравила Павла Волю с Днем всех влюбленных.