Супруга осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова назвала дату его выхода из тюрьмы

Почти три года назад общественность потрясла новость о том, что прославленный актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, насмерть сбил человека на своем авто. Громкое разбирательство шло довольно долго, но все-таки звезду кино признали виновным и посадили в тюрьму на 7,5 лет. Несколько месяцев назад Михаил попросил заменить ему остаток срока на принудительные работы за хорошее поведение в заключении, однако позже сам отозвал заявление и решил не выходить из колонии.

О том, что происходит с Ефремовым в тюрьме, иногда рассказывают его близкие, приезжающие к нему на свидания. В основном это друзья и коллеги. А вот его сын Никита предпочитает не упоминать об отце и даже не навещать его. Он делился, что встречи слишком тяжелое испытания для них обоих, поэтому они обмениваются письмами.

Последние новости о состоянии актера принесла его супруга Софья Кругликова. Она призналась, что Михаил в полном порядке и хорошо себя чувствует, но вот психологическое здоровье оставляет желать лучшего.

«Пока могу сказать лишь, что Михаил жив-здоров, страдает. Переживает и страдает», - поделилась Софья Кругликова.

Также жена Ефремова озвучила дату, когда артист сможет выйти на свободу условно-досрочно. По ее словам, это может произойти в марте 2024 года. Но не раньше.

Отметим, что, по мнению адвокатов, Михаил действительно может выйти раньше конца тюремного срока, так как у него хорошие характеристики от надзирателей, да и в колонии он не ввязывался ни в какие конфликты. Более того, он выплатил компенсацию близким погибшего и искренне раскаялся в содеянном.

Ранее Никита Ефремов впервые за долгое время заговорил об отце на публике.