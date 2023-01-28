12:43, 28 января 2023
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Никита Ефремов во время премии «Золотой орёл» выразил поддержку находящемуся в колонии отцу
Никита Ефремов на сцене поддержал отбывающего срок отца.
Фото: Starface
Актер Никита Ефремов был награжден благодаря фильму «Нулевой пациент». Звезда получил номинацию «Лучший актер онлайн-сериала».
Во время благодарственной речи Никита Ефремов признался, что рад моменту, когда родители направили его в актерскую деятельность. Говоря об отце, артист поддержал его.
Напомним, что Михаил Ефремов находится в колонии и отбывает наказание за спровоцированное в состоянии алкогольного опьянения ДТП со смертельным исходом.
Ранее мы писали, что перед съемками «Нулевого пациента» Никита Ефремов общался с ВИЧ-инфицированными.
Источник фото:Starface
Источник:monavista.ru
Автор:Галина СьюТеги: