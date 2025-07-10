Супруга Никиты Преснякова Алена появилась на публике в крошечном топике

Вернувшаяся из США в Россию невестка Кристины Орбакайте Алена провела очередную встречу с друзьями, на которой появилась в довольно смелом виде. Новые фото супруги Никиты Преснякова активно обсудили в Сети, в частности предположив, что ее брак с артистом подошел к концу.

Дружеская встреча проходила в одном из дорогих ресторанов. Логично, заведение предполагает приличный дресс-код. Однако Алена на это наплевала и оделась для мероприятия в белые брюки и крошечный черный топ, больше напоминающий нижнее белье. Видимо, девушка забыла, что в отличие от США в России в таком виде приезжать в рестораны не принято.

Пока пользователи в интернете осудили ее за выбор наряда, она опровергла все слухи о кризисе в отношениях с Никитой. На другом фото она продемонстрировала руку с кольцом на безымянном пальце. Тем самым она хотела показать, что у них все хорошо, а с мужем она рассталась только на время, чтобы посетить семью и друзей в России, по которым очень соскучилась.

Ранее мы писали о том, что певец Владимир Пресняков периодически встречается с уехавшим из РФ сыном Никитой в Испании.