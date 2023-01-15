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12:35, 15 января 2023
1 мин.

Супруга модельера Юдашкина показала свое лицо после уколов красоты

Супруга модельера Юдашкина увлеклась ботоксом.

соцсети

Марина Юдашкина призналась в обращении к инъекционной хирургии. Сделав уколы красоты, девушка решила показала свое лицо.

Жена модельера Юдашкина сфотографировала себя в машине. Девушка сделала легкий повседневный макияж и распустила волосы. Образ получился нежным, а лицо помолодело на несколько лет.

Не желая хранить секреты от поклонников, Юдашкина рассказала, что омолодиться удалось с помощью ботулотоксина. Девушка добавила, что ее естественная мимика сохранилась, а лицо получило эффект лифтинга.

Ранее мы писали, что Юдашкин снял головной убор и показал голову после нескольких химиотерапий.

Источник фото:соцсети
Источник:slovodel.com
Теги:
#Марина Юдашкина
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#Валентин Юдашкин
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