12:35, 15 января 2023
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Супруга модельера Юдашкина показала свое лицо после уколов красоты
Супруга модельера Юдашкина увлеклась ботоксом.
Марина Юдашкина призналась в обращении к инъекционной хирургии. Сделав уколы красоты, девушка решила показала свое лицо.
Жена модельера Юдашкина сфотографировала себя в машине. Девушка сделала легкий повседневный макияж и распустила волосы. Образ получился нежным, а лицо помолодело на несколько лет.
Не желая хранить секреты от поклонников, Юдашкина рассказала, что омолодиться удалось с помощью ботулотоксина. Девушка добавила, что ее естественная мимика сохранилась, а лицо получило эффект лифтинга.
Ранее мы писали, что Юдашкин снял головной убор и показал голову после нескольких химиотерапий.
Источник фото:соцсети
Источник:slovodel.com
Автор:Галина СьюТеги: