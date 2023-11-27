Супруга Малинина рассказала о предстоящих свадьбах двойняшек

Жена российского певца Александра Малинина Эмма поздравила двойняшек с днем рождения и рассказала о грядущих изменениях в их жизнях. Об этом сообщает StarHit.

«Сынок, я очень счастлива, что ты нашел свою любовь! У вас с Устиньей практически синхронно грядет новый серьезный этап в жизни», - обратилась к сыну Фролу супруга музыканта.

Женщина подчеркнула, что давно поменялась ролями с сыном – теперь он выступает ее поддержкой во всех делах. Она добавила, что молодой человек «не по годам мудр», обладает финансовой грамотностью, знанием иностранных языков и коммуникативными навыками.

Аналогичное обращение Малинина адресовала дочери Устиньи.

«Необыкновенный наш цветочек, в этом году у тебя большие события — ты получила предложение руки и сердца. Я искренне радуюсь, что ты на пороге создания своей собственной семьи!», - призналась жена Александра Малинина.

По словам Эммы, в 2024 году семью Малинина ожидают «приятные хлопоты». Она также пожелала дочери наслаждаться каждым моментом жизни, сохранять энергию и не переживать из-за мелочей.

Ранее стало известно, что жених Устиньи Малининой сделал ей дорогой подарок на 23-летие.