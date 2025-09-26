Супруга хоккеиста Александра Овечикна снялась в столице США с российским флагом

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина сфотографировалась в США с флагом России. Снимок Анастасия Шубская опубликовала в своем личном блоге в соцсети.

Кадр сделан в американской столице. Жена форварда «Вашингтон Кэпиталс» снялась в штаб-квартире Всемирного банка. Девушка на фото стоит полубоком и с улыбкой на лице двумя руками держит российский триколор.

Напомним, некоторое время назад Шубская признавалась, что после окончания спортивной карьеры супруга, они планируют вернуться в Россию и остаться жить в Москве.

Другим признаком любви хоккеиста и его избранницы к родине стал случай, когда Анастасия однажды приготовила борщ на всю команду «Вашингтон Кэпиталс» и принесла его прямо в раздевалку спортсменов.

