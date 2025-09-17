Супруга Александра Овечкина поделилась фото хоккеиста с сыновьями в его 40-летие

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина поздравила мужа с днем рождения. 17 сентября ему исполнилось 40 лет. По этому случаю модель Анастасия Шубская в своей соцсети опубликовала фото спортсмена с сыновьями.

На кадрах счастливый глава семейства обнимает своих наследников, семилетнего Сергея и пятилетнего Илью, на фоне поздравительных воздушных шаров, которые парни с утра подарили имениннику.

«Утро дня рождения», — написала жена хоккеиста.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская состоят в браке с августа 2016 года. Тогда пара только расписалась, а пышную свадьбу со множеством гостей спортсмен и младшая дочь актрисы Веры Глаголевой сыграли 8 июля 2017 года в Барвихе.

Старший сын Овечкиных, как и отец, любит хоккей. Заниматься им он начал с двухлетнего возраста, а в три года стал посещать тренировки с командой отца. По словам его мамы, он растет целеустремленным ребенков, никогда не жалуется, если у него что-то не получается, а поднимается и пробует все повторить.

Ранее сообщалось, что за время отпуска в России Александр Овечкин мог заработать на рекламе более 3,3 млрд рублей.