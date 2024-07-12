«Супруга или девушка?»: Митя Фомин обнимался на публике с незнакомкой

Певец Митя Фомин редко делится подробностями личной жизни и появляется на публике в гордом одиночестве. Но на днях артист сделал исключение и взял с собой на мероприятие новую девушку. Они обнимались и позировали фотографам. Об этом сообщает Леди Mail.ru и публикует видео с «Fashion Summer Awards 2024».

На кадрах Митя в стильном наряде и в очках необычной формы позировал рядом со светловолосой спутницей, которая была в черном платье с воланами. Они улыбались и стояли очень близко, обнимаясь. Один из журналистов задал певцу вопрос.

«Митя, это ваша супруга или девушка?» – сказал он.

Девушка рядом с Фоминым улыбнулась, а он решил приоткрыть тайну.

«Это мой коммерческий директор», — заявил исполнитель.

Напомним, что долгие годы Митя Фомин выступает сольно. Но популярность он получил благодаря участию в музыкальном коллективе Hi-Fi. Звезда был солистом группы с 1998 по 2008 годы и возвращался в трио с 2018 по 2020-ый.

В апреле 50-летний артист напугал поклонников известием о том, что получил травму. Он снялся на диване рядом с медсестрой и рассказал о самочувствии. Инцидент с Митей произошел во время отдыха, но он призвал не переживать за его состояние.

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