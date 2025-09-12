Супруга бизнесмена Портнягина попросила суд простить ей отмытые 30 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Жена бизнесмена Дмитрия Портнягина, которая находится на скамье подсудимых вместе с мужем из-за отмывания денег, обратилась к судье. Она попросила простить ей незаконно легализованные 30 миллионов рублей. По словам Екатерины, эти деньги она потратила на личные нужды — лечение ребенка, транспортные расходы и проживание.

При этом супруга бизнесмена подтвердила, что давала взятку сотруднику префектуры, чтобы отменить снос банного комплекса ее мужа.

Ранее Евгения признала вину в отмывании 63 миллионов рублей. Ее мужа обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.

