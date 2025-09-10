Обвиняется в хищении 1 млрд рублей: экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов проявил минутную слабость в суде. Экс-чиновник, обвиняемый в хищении миллиарда рублей на строительстве защитных сооружений, расплакался, говоря о жене, передает РИА Новости.

На сегодняшнем заседании Дедов рассказывал о своих заслугах и семье. Корреспондент, присутствующий в зале столичного суда, отметил, что задержанный фигурант уголовного дела не сдержал эмоций и прервал речь. У экс-чиновника появились слезы на глазах, когда он дошел в своей истории до жены.

Сейчас бывший заместитель губернатора Курской области находится под стражей. Он попытался убедить суд отпустить его на волю, однако пока мера пресечения остается все та же.

Ранее сообщалось, что суд отказал в возврате денег жене экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Средства были изъяты правоохранителями во время обысков.