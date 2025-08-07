Супруга актера Алексея Серебрякова обратилась к старшему сыну по особому случаю

Супруга актера Алексея Серебрякова Мария в своей соцсети поздравила старшего из детей четы, сына Степана, с днем рождения.

Алексей и Мария никогда не скрывали, что двое из троих их детей приемные. Звезда «Бандитского Петербурга» также воспитывает дочь жены от предыдущих отношений Дарью.

«С днем рождения, мой Степка, мой маленький! Пусть все получается! Мира!» — написала Мария в своем личном блоге, сопроводив пост совместной с наследником фотографией.

К поздравлениям присоединились подписчики Серебряковой. Среди них оказалась и актриса Алена Хмельницкая. Она поздравила молодого человека словами: «С днем рождения, мой любимый Степка! Добрейший, искренний, невероятно талантливый! Пусть удача сопутствует во всех делах и пусть будет любовь. Люблю».

Также к сыну Серебряковых по этому поводу обратились и актриса Татьяна Лютаева.

