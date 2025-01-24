Актер Алексей Серебряков рассказал, что построил дом, о котором мечтал с 16 лет

Актер Алексей Серебряков заявил, что самым большим подарком судьбы считает свою семью. Он высказался о везении и о том, куда бы потратил миллиард в интервью журналу «Атмосфера».

Знаменитость признался, что не хотел бы ничего в себе менять, а местом силы считает свой дом.

«В этом году я построил дом своей мечты, который придумывал с шестнадцати лет», – рассказал актер.

Алексей отметил, что уже шесть лет носит гордое звание дедушки и хотел бы еще внуков. Он назвал свою внучку Агату самым большим счастьем и перечислил правила жизни.

«На жертвы ради любви нужно идти обязательно. Я каждый день это делаю. А любовь для меня проявляется в заботе моей жены Маши. Благодаря ей я чувствую себя любимым. Своих детей я люблю одинаково, но относиться могу по-разному, в зависимости от их поступков. Самым большим подарком судьбы я считаю свою семью. Для меня важнее ничего нет», – цитирует артиста WomanHit.ru.

Также Серебряков назвал себя везучим человеком и рассказал, куда бы потратил миллиард, если бы выиграл. Мужчина отметил, что отдал бы эти деньги на благотворительность.

«Столько есть на свете людей, которым надо помочь», – добавил знаменитость.

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