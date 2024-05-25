«Супруг всегда носит на руках»: Летучая похвасталась идиллией в отношениях с мужем

Елена Летучая восемь лет назад вышла замуж за предпринимателя и адвоката Юрия Анашенкова. Их свадьба состоялась на греческом острове Санторини. 45-летняя экс-ведущая программы «Ревизорро» призналась, что в ее отношениях с супругом до сих пор есть страсть.

Телеведущая рассказала, что в ее отношениях с мужем царит полное доверие и взаимопонимание. Она назвала мифом мнение экспертов о том, что в паре со временем гаснет страсть.

«У меня с мужем в этом плане все замечательно. По моим глазам разве не видно, что все хорошо? Глаза блестят!», — цитирует звезду портал PROZVEZD.

Недавно Елена Летучая призналась в проблемах со здоровьем — она перенесла операцию из-за травмы ноги. Операция длилась два часа. В настоящее время ведущая восстанавливается — реабилитация займет несколько месяцев. Она выполняет специальные упражнения. Боли, как раньше, уже нет, но неприятные ощущения остались.

Знаменитость неукоснительно соблюдает требования медиков: ей пришлось отказаться от каблуков. Всего на восстановление потребуется примерно полгода.

Супруг поддерживает звезду после операции и старается взять большую часть обязанностей на себя.

«Меня супруг всегда носит на руках: вне зависимости от того, болит у меня нога или нет», — шутит Летучая.