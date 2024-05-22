Лена Летучая объяснила, почему наотрез отказалась оперироваться за границей
© Starface.ru
Телеведущая Лена Летучая перенесла операцию из-за травмы ноги, но лечиться за границей наотрез отказалась. Она объяснила, что доверяет исключительно российским специалистам.
Комментарий Летучей узнал сайт mk.ru.
«У нас отличные врачи в России: я им доверяю, поэтому все операции делаю только в нашей стране», - поделилась ведущая.
Летучая вспоминает, что в больнице ее узнали, персонал обеспечил лучший уход. Медсестры приносили шоколадки, наливали чай.
Операция у Летучей длилась два часа. В настоящее время ведущая восстанавливается – реабилитация займет несколько месяцев. Она выполняет специальные упражнения. Боли, как раньше, уже нет, но неприятные ощущения остались, говорит Летучая.
Ведущая не первый раз травмировала ногу. Сначала это произошло в 2023 году, недавно звезда оступилась во время путешествия, и вновь понадобилась операция.
В апреле Летучая посетила ММКФ, она появилась с костылями в стразах.