Муж Ивлеевой отсудил у матери наследство убитого из-за карточного долга брата

Муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак через суд добился признания факта принятия наследства и установления права собственности на имущество своего погибшего брата. Ответчиками по делу были его мать Дарья Семенова и Департамент городского имущества Москвы.

Телеведущий указал в исковом заявлении, что после смерти его брата открылось наследство, состоящее из 1/9 доли жилого дома и 1/6 доли земельного участка в ДСК «Советский писатель». Отмечается, что никто из родственников не обращался к нотариусу для оформления имущества в установленный срок, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Филипп Бегак отметил, что принял дом и земельный участок брата после его гибели, использует его по назначению и несет расходы по содержанию. Однако добиться признания права собственности внесудебным путем ему не удалось.

Дарья Семенова, являвшаяся наследником первой очереди, не подала заявление о принятии наследства в установленный законом шестимесячный срок. Представитель матери телеведущего на судебном заседании признал исковые требования ее сына. Суд, учитывая, что Бегак мог претендовать на наследство как наследник второй очереди, удовлетворил его требования.

Брат Филиппа погиб в возрасте 24 лет в результате убийства, связанного с карточным долгом.

Напомним, Филипп Бегак зарабатывает миллионы на строительной компании, которой руководит с 2023 года.