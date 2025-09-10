Муж Ивлеевой Филипп Бегак зарабатывает миллионы на строительной компании

Муж блогера Насти Ивлеевой Филипп Бегак зарабатывает миллионы рублей. Такие деньги приносит строительная компания, которой он руководит с 2023 года.

Подробности сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бизнес Бегака специализируется на отделочных работах. В первый год работы фирма достигла выручки в размере 54 млн рублей. Чистая прибыль компании составила 15 млн.

По данным на 2024 год, выручка бизнеса выросла до 69 млн. Вместе с тем прибыль упала до 1,2 млн.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что не отвернулась от блогерши после «голой вечеринки», но та прекратила все контакты. Ведущая много раз писала ей, однако Ивлеева не выходит на связь.

Собчак предположила, что знаменитость решила «отсечь от себя всю прошлую жизнь». Она не стала осуждать Ивлееву и выразила поддержку.