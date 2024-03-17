Супруг больной Елены Яковлевой оставил ее одну в день рождения

Супруг больной Елены Яковлевой Валерий Шальных не приехал к ней на день рождения. Мужчина объяснил свой поступок в эфире программы «Ты не поверишь!».

Елена Яковлева не жалеет себя, уделяя все свое время работе. На последних гастролях актриса заболела, однако, несмотря на плохое самочувствие, она не отказалась от следующего выступления. В результате свой день рождения, который был 5 марта, Яковлева провела в постели.

Артистка решила не тревожить поклонников новостями о самочувствии. К тому же у нее не было сил как-либо праздновать 63-летие.

«Я приболела и лежала дома», – призналась она.

Интересно, что муж Яковлевой не поздравил ее с днем рождения. В последнее время супруги живут раздельно: Елена – в столичной квартире, а Валерий – в загородном доме.

Шальных объяснил, что не приехал к Яковлевой на день рождения, поскольку ему не с кем было оставить питомцев.

«У меня дома целая псарня. У нас четыре собаки, я не могу их оставить», – отметил он.

По словам Валерия, его жена настолько увлечена работой, что, когда она приезжает к нему домой, большую часть времени лежит в кровати.

Ранее мы писали, что звезда Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала в Армению.