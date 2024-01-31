«Суперталантливый актер»: автор книги «Слово пацана» высказался о Минекаеве

Автор документальной книги «Слово пацана» Роберт Гараев поделился мнением об актерском составе сериала. Его слова приводит портал NEWS.ru.

«Рузиль — суперталантливый актер. Я думаю, он себя найдет. К тому же у него молодая жена, маленький ребенок, они живут на съемной квартире в Москве, и, если он на нее заработает благодаря сериалу, не это ли cчастье?», — высказался писатель.

Таким образом Гараев прокомментировал недавние сообщения о том, звезды «Слова пацана» пытаются взять максимум от своей популярности, чтобы заработать как можно больше. Так, Минекаева подвергли критике за то, что он якобы посещает публичные мероприятия за гонорар. Литератор отметил, что для артиста нет ничего постыдного в том, чтобы выступать за деньги на корпоративах и частных мероприятиях.

Кроме того, Роберт подчеркнул, что положительно относится к идее съемок второго сезона сериала. Он уточнил, что ему нравятся «длинные истории».

Ранее Роберт Гараев высоко оценил достоверность сериала «Слово пацана».