«Показал все очень классно»: писатель Роберт Гараев оценил сериал «Слово пацана»

Писатель и автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев поделился своими впечатлениями от одноименного сериала. По его мнению, режиссер Жора Крыжовников реалистично перенес на экран реалии криминальной Казани 1980-х годов. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Если посмотреть титры, то я [в сериале] указан консультантом. В мою задачу входило [сохранить] достоверность — и я доволен тем, что сделал режиссер. Он показал все очень классно», — отметил автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

Кроме того, Роберт Гараев объяснил, почему пересняли ряд сцен в финальной серии картины. Писатель рассказал, что некоторые эпизоды «не вставали» в общую картину повествования.

«[Крыжовников] монтировал его [фильм] и какие-то сцены не вставали, а он перфекционист и ему надо было снять идеально. Поэтому он решил, что некоторые сцены надо переснять», — сказал писатель.

По словам Гараева, первоначальная версия финала истории Марата «была замечательная», но в ней отсутствовал момент «искупления». Говоря о гибели Вовы Адидаса, писатель отметил, что в этом эпизоде была «красиво закрыта» важная драматическая линия.

Ранее сообщалось о том, что журналист и телеведущий Отар Кушанашвили объяснил успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». По мнению журналиста, проект оказался успешен, поскольку зрители обнаружили в сериале ролевые модели, которые актуальны и сегодня.