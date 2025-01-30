Супермодель Ирина Шейк обильно поела фастфуда после Недели моды в Париже
© Vianney Le Caer / Invision / AP / East News
Российская супермодель Ирина Шейк сразу после участия в парижской Недели моды позволила себе съесть гамбургеров. Фотографиями плотного перекуса она поделилась в социальных сетях.
На опубликованных моделью кадрах видно, что аппетит после волнительного мероприятия она не утратила — чек из известного фастфуд-ресторана включает сразу несколько позиций. Среди них — гамбургер с кунжутной булочкой, картофель по-деревенски с сыром, наггетсы, напиток и несколько соусов.
«По классике», — подписала Шейк фотографию.
Интересно также отметить, что пакет, в котором модель принесла домой еду, оказался не раскрыт, а буквально разодран на части.
В Париже уроженка Еманжелинска открыла показ Celia Kritharioti весна/лето — 2025, появившись на подиуме в черном обтягивающем платье с провокационными разрезами.
Ранее мы писали о том, что Шейк побаловала себя российскими сладостями после показа Victoria’s Secret.