Супермодель Ирина Шейк обильно поела фастфуда после Недели моды в Париже

На опубликованных моделью кадрах видно, что аппетит после волнительного мероприятия она не утратила — чек из известного фастфуд-ресторана включает сразу несколько позиций. Среди них — гамбургер с кунжутной булочкой, картофель по-деревенски с сыром, наггетсы, напиток и несколько соусов.

«По классике», — подписала Шейк фотографию.

Интересно также отметить, что пакет, в котором модель принесла домой еду, оказался не раскрыт, а буквально разодран на части.

В Париже уроженка Еманжелинска открыла показ Celia Kritharioti весна/лето — 2025, появившись на подиуме в черном обтягивающем платье с провокационными разрезами.

Ранее мы писали о том, что Шейк побаловала себя российскими сладостями после показа Victoria’s Secret.