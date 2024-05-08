Super: Кристина Орбакайте продает особняк Пугачевой в Истре за 125 млн рублей

Кристина Орбакайте продает особняк Пугачевой в Истре за 125 млн рублей. Об этом сообщает Super.ru.

О попытках Аллы Пугачевой продать свой дом в Истре сообщалось еще в 2023 году. Тогда певице, которая якобы хотела выручить с продажи недвижимости 225 млн рублей, сделать это не удалось из-за накопившихся долгов.

Теперь же, как сообщают журналисты, Кристина Орбакайте, которая собирается вскоре вернуться в Россию с выступлениями, планирует продать дачу матери за 125 млн рублей.

В доме площадью 760 квадратных метров есть пять спален, гостиная с камином, бассейн, хаммам и кинотеатр. На территории есть персональный причал, спортивная и детская площадки, а заодно домик для персонала. О том, нашелся ли потенциальный покупатель, не сообщается.

Ранее мы писали о том, что продюсер Леонид Дзюник назвал неадекватными людей, заявляющих о ненужности Орбакайте.