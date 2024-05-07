«Неадекватные люди»: продюсера разозлили «доносы» общественных деятелей на Кристину Орбакайте

Музыкального продюсера Леонида Дзюника разозлили «доносы» общественных деятелей на певицу Кристину Орбакайте. Он назвал неадекватными тех, кто заявляет о ненужности артистки.

Комментарий продюсера приводит издание «Абзац».

«Сегодня неадекватные люди кричат, что им не нужна Орбакайте… Если Орбакайте вам не нужна, не ходите на её концерты», - высказался Дзюник.

Продюсер считает, что не следует унижать певицу за ее мать, которая, по его мнению, «находится в нетрезвом уме и памяти». Дзюник напомнил: дети за родителей не отвечают, а Орбакайте в данном случае поступила правильно, ни перед кем не оправдываясь.

Ранее появилась информация, что певица вернется в Россию с концертами. В частности, она якобы дала согласие на выступление 1 июля в Кремлевском дворце на концерте в День защиты детей. Однако пресс-секретарь площадки Константин Ярошевский назвал появившиеся сообщения «чьими-то фантазиями».