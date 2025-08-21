Сумочка Miu Miu и тапки Balenciaga: Краймбрери похвасталась образом почти за полмиллиона рублей

Певица Мари Краймбрери в свой день рождения поделилась с подписчиками архивными фотографиями, которые сделала еще до рождения ребенка. На одном из фото на звезде заметили дорогостоящий лук за полмиллиона рублей.

Исполнительница продемонстрировала фанатам, что предпочитает люксовые образы и брендовые вещи в повседневной жизни. Telegram-канал Звездач разобрал образ Мари и выяснил, сколько стоит каждая отдельная позиция.

Лук Краймбрери за полмиллиона рублей состоит из бейсболки New York Yankees за 4 тысячи, рубашки Karl Lagerfeld за 9 тысяч, тапок Balenciaga за 47 тысяч и сумочки Miu Miu из коричневой кожи за 368 тысяч.