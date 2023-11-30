«Сумму не буду называть, вам и не снилась»: Волочкова высказалась о долге перед судебными приставами

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет никакой задолженности перед судебными приставами. Более того, она заплатила и все налоги на свое имущество. Об этом она рассказала Газете.Ru.

Напомним, что за Волочковой числился долг в размере 60 тысяч рублей. Но, как утверждает танцовщица, теперь его нет, так как ее бухгалтер все решил и отдал даже большую сумму денег.

«Никаких задолженностей у меня нет, я никому ничего не должна». – отметила Анастасия.

Также артистка возмутилась, что ей в принципе задают такие вопросы. По ее мнению, журналисты должны обращаться к ней, чтобы освещать ее шоу, а не разбираться в долгах.

«Никаких задолженностей нет, все оплачено, сумму не буду называть, потому что вам не снилась такая сумма. Я живу во дворце, я королева. Живете в трущобах и следите за жизнью Анастасии Волочковой», - заявила танцовщица.

Ранее Анастасия Волочкова вышла в свет в кружевном платье после смерти экс-избранника.