Сумма с шестью нулями: телеведущая Ида Галич озвучила свои ежемесячные расходы

Телеведущая Ида Галич раскрыла сумму своих ежемесячных расходов на команду и бытовые нужды. Звезда работает не одна, ей помогает огромное количество людей, которым нужно платить зарплату. Брюнетка призналась, что на это уходит более миллиона рублей!

«Ежемесячный зарплатный фонд у меня немаленький — много больше миллиона рублей в месяц, включая стилиста, пиарщика, помощника и водителя. На домашние дела (няни, химчистка, клининг и так далее) тратится в месяц более 500 тысяч рублей», — написала артистка в личном микроблоге.

Знаменитость отметила, что также нанимает людей для проектной работы.

«Часть людей получают зарплату под проект. Здесь сумма всегда разная. Также есть сотрудники, которые получают процент от сделок. А вы спрашиваете, зачем эта мадам Галич столько работает? На зарплаты», – добавила телезвезда в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как Ида Галич накинулась на коллегу Ксению Собчак. Брюнетка до сих пор не может успокоиться после скандального интервью. Она периодически возвращается к неприятным воспоминаниям и рассказывает об этом поклонникам. Она назвала жену Константина Богомолова «хабалкой с рынка».