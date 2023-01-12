«Ты не ведущая, а хабалка»: Ида Галич накинулась на Ксению Собчак

Спустя три года после нашумевшего интервью с Ксенией Анатольевной, Ида Галич решила, наконец, обидется на коллегу-ведущую.

Я была на последних сроках беременности, а она мочила меня вместе с толпой своих редакторов, стоящих тут же на кухне, - пожаловалась Ида на собеседницу.

Судя по всему, Галич до сих пор не может отпустить ситуацию и периодически возвращается к неприятным воспоминаниям.

По словам девушки, история, когда она вспоминает какие-нибудь ужасы среди ночи и до утра не может уснуть, для нее обычное дело.

«Ты не ведущая, а хабалка с рынка! Вместо микрофона тебе нужно орало», - заявила по итогам бессонной ночи скандальная брюнетка.

Стоит отметить, что фолловеры Иды поспешили поддержать кумира: «Вы хорошая! Не парьтесь по этим мелочам»; «Идочка, вы уже всем все ответили! — пестрят в комментариях позитивные отзывы.