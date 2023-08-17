Сумки и туфли: Ирина Дубцова распродает вещи после заявления о болезни

Популярная исполнительница Ирина Дубцова выставила на продажу личные вещи на сумму 372 тысячи рублей. Сумки и туфли звезды может приобрести каждый. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артистка выбрала 11 предметов гардероба, которые намерена продать за 371,617 тысячи рублей. Она предлагает купить сумку за 83 тысячи рублей и ботильоны за 63 тысячи рублей.

Приобрести вещь знаменитости могут люди и с меньшим доходом. Так, Дубцова предлагает купить туфли за девять тысяч рублей и сапоги за 14 тысяч рублей.

В соцсетях отреагировали на бизнес-идею певицы. Многие поддержали Ирину и написали, что с радостью потратили бы деньги на наряды артистки. А другие решили, что исполнительнице не хватает денег, именно поэтому она якобы распродает гардероб. В Сети вспомнили, как артистка рассказывала о своей болезни.

Несколько месяцев назад Дубцова призналась, что боролась с аутоиммунным заболеванием и поправилась из-за лекарств. Из-за недуга женщине был назначен «многомесячный прием гормонов». В настоящее время курс лечения окончен, и артистка пытается вернуться в обычный вес.

Ранее мы писали о том, как певица Нюша продает свои брендовые вещи за сотни тысяч рублей. Артистка утверждает, что все вещи, которые она продает, находятся в хорошем состоянии. Купить у Нюши можно девять предметов гардероба: среди них платья, юбки и худи.