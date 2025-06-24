«Алиса для него никто»: футболист Мамаев забыл о существовании дочери от прошлого брака и назвал сына первенцем

Футболист Павел Мамаев опять оказался в центре семейной драмы. На сей раз спортсмен отличился тем, что назвал своего сына от нынешнего брака «первенцем», забыв о дочери Алисе, которую ему родила экс-супруга Алана. Об этом пишет Woman.ru.

Случилось это на дне рождения мальчика, где бывший полузащитник «ЦСКА» публично поздравил малыша.

«В первую очередь хочу сказать спасибо своей жене за прекрасного сына. Это мой первенец, мой наследник, который всегда останется в моем сердце. Насколько я его безумно люблю, знаем только я, он и моя жена», — заявил футболист.

Эти слова разлетелись по интернету, услышала их и Алана Мамаева. В ответ своим подписчикам блогерша с горечью призналась: ей окончательно стало ясно, что для Павла их дочь Алиса не существует.

«Если он сам это сказал, то лишь подтвердил, что Алиса для него никто… Печально», — прокомментировала она.

Она также добавила, что продолжает делать все возможное, чтобы ее дети чувствовали себя любимыми и защищенными. У Аланы есть сын от первого брака, Алекс.

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