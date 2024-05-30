Ксения Собчак показала образ с винтажной сумкой Hermes за шесть млн рублей

Итого: образ Ксении без сумочки обходится в 135 тыс. рублей.

Но, как нам подсказала одна из подписчиц Собчак, телеведущая не указала бренд сумки, хотя это винтажная Hermes Kelly Bag из кожи крокодила. Подобные вещи не продаются просто в магазинах, но стоимость б/у моделей составляет примерно 500 тыс. рублей. Оригинал в зарубежных бутиках обойдется… в $ 69,500.00 или, согласно текущему курсу, в шесть млн рублей.