Ксения Собчак показала образ с винтажной сумкой Hermes за шесть млн рублей
© SOPA Images / Sipa USA / East News
Ксения Собчак любит высокую моду и составлять луки. Пользуясь случаем, телеведущая выходила в нарядах от кутюр на дорожку Каннского кинофестиваля. Ежедневно она публикует сочетания вещей в своем Telegram-канале. «Страсти» попытался найти последний образ, который показала светская львица и выяснил, сколько он стоит.
Знаменитость выбрала для выхода в свет белый атласный жакет с ассиметричной драпировкой московского бренда Sashaskvo, который стоит 46 тыс. рублей. Образ дополнила черная в сборку юбка Rick Owens — ее цена 36 тыс. рублей. Туфли телеведущая выбрала американского бренда The Row, основанным сестрами Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Их стоимость составляет приблизительно 53 тыс. рублей.
Итого: образ Ксении без сумочки обходится в 135 тыс. рублей.
Но, как нам подсказала одна из подписчиц Собчак, телеведущая не указала бренд сумки, хотя это винтажная Hermes Kelly Bag из кожи крокодила. Подобные вещи не продаются просто в магазинах, но стоимость б/у моделей составляет примерно 500 тыс. рублей. Оригинал в зарубежных бутиках обойдется… в $ 69,500.00 или, согласно текущему курсу, в шесть млн рублей.
Ранее стилист Дарья Мартынова назвала образ Ксении Собчак в Каннах «неряшливым». Подробнее читайте здесь.