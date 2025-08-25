«Сумел вызвать дух ковида»: Рынска обвинила в своем заболевании выступившего в Латвии Меладзе

Божена Рынска заявила, что заболела ковидом из-за певца Валерия Меладзе. Журналистка пожаловалась на здоровье в Telegram-канале.

В личном блоге знаменитость показала положительный тест на ковид. По словам Божены, из-за сильной инфекции у нее пропало обоняние. Журналистка винит в своем заболевании Валерия Меладзе, чей концерт проходил в Латвии. Она утверждает, что год назад после выступления певца местные жители подцепили вирус, и Рынска не стала исключением.

«Его концерты в Юрмале — это ритуал вызова вируса. В прошлом году был полный солд-аут. Публика визжала, плясала, подпевала. Танцевали после концерта на улице. А поутру они проснулись. И обнаружили, что в их легкие вселилась «заразная больная мышь летучая». Меня на концерте не было, но зато была моя соседка. И тут же отоварила меня», — высказалась знаменитость.

По словам знаменитости, у нее были куплены билеты на концерт Валерия в этом году. Однако посетить мероприятие она не смогла из-за вируса: Божена заболела за два дня до выступления и продала свое место.

«В этом году Меладзе сумел вызвать дух ковида немного заранее. Меня накрыло за два дня до концерта. Причем люто. Соседи думали, что у меня поселилась кавказская овчарка или морской лев, а это я просто кашляла. Дорогой билет пришлось продавать. В день концерта слегли еще двое знакомых», — заявила она.

