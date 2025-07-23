Певец Валерий Меладзе может лишиться активов в России после расширения бизнеса

Певец Валерий Меладзе может лишиться всех активов, оставшихся в России. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что официально обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности артиста и по итогам отнять у него бизнес и недвижимость. Об этом он сообщил порталу «Страсти».

В СМИ распространилась новость, что Валерий Меладзе не только продолжает зарабатывать в России, но и расширяет свой бизнес. Исполнитель внес изменения в свое ИП и собрался заниматься арендой недвижимости. По мнению Виталия Бородина, на своей компании певец зарабатывает миллиарды.

«Я давно говорил, что у Меладзе нужно все забирать в пользу нашего государства. Это спящая ячейка, которая поддерживает киевский террористический режим. При этом бизнес в России у него процветает. Там миллиардные контракты! Куда эти деньги идут — непонятно. Мы сегодня видим, что в нашей стране позволяют работать тем, кто поддерживает киевский террористический режим. Меладзе СВО не помогает, наших военнослужащих не поддерживает», — отметил Бородин.

Глава ФПБК считает, что необходимо запретить певцу зарабатывать деньги в России. Он заявил о подготовке обращения в Генеральную прокуратуру РФ.

«Мы официально обратимся сегодня в Генеральную прокуратуру, чтобы провели полную проверку Меладзе и забрали все его активы в пользу нашего государства. Мы считаем, что предатели не заслуживают никакого уважения. Эти деньги, которые они здесь зарабатывают, они тратят в странах НАТО, спокойно отдыхают, покупают дорогую недвижимость. Соответственно, нужно лишать их финансовых инструментов», — поделился Виталий Бородин.

В ходе проверки, по словам главы ФПБК, необходимо будет выяснить, какие активы у Меладзе остались в России, на кого оформлена недвижимость и в какое время собственность была переписана на третьих лиц.

Ранее Виталий Бородин возмутился поддержкой Данилы Козловского.