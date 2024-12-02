«Сумасшедший»: музыкант Нестеров высказался об уехавшем Максе Покровском*

Музыкант Дмитрий Нестеров назвал Макса Покровского* (признан иноагентом на территории РФ) сумасшедшим мажором. Об этом сообщает aif.ru.

Лидер группы «Свинцовый туман» Дмитрий Нестеров в разное время сотрудничал со многими известными музыкантами. Так, в 90-е он делил одну репетиционную точку вместе с Максом Покровским*, который сейчас находится за границей.

«Ну что я могу о них сказать? Люди просто недалекие. Макс* совсем сумасшедший. Тут все сложно. Он же из мажоров — бабушка была известной поэтессой типа Агнии Барто. Вырос в интеллигентной вроде семье. Получил образование, воспитание. А во что это вылилось?» — рассказал он.

Нестеров также осудил всех уехавших из России артистов и заявил, что у них нет родины.

«Это люди без корней, без какого бы то ни было знания истории, понимания того, где они живут, частью какого народа являются, какая цивилизация вокруг них, что она дала миру», — добавил музыкант.

Ранее мы писали о том, что семья Максима Покровского* задолжала налоговой 436 тысяч рублей.

*Признан иноагентом на территории РФ.