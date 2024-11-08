«Сумасшедший дом»: Филипп Киркоров рассказал о запрете на въезд в Молдову и своей национальности

Певец Филипп Киркоров прокомментировал запрет на въезд в Молдову. Он назвал происходящее «сумасшедшим домом».

Комментарий артиста приводит Kp.ru.

Киркоров вспомнил, что много лет ездил на «Евровидение» и представлял разные страны – от России до Молдовы.

«Сначала запретили, потом разрешили, потом снова запретили. Какой-то сумасшедший дом», - сообщил артист и обратил внимание на то, в какой суете ему приходится жить.

Также у Киркорова уточнили, кем он является по национальности. После публикации свидетельства о заключении брака родителей стало известно, что певец не болгарин, а армянин.

«А что тут такого? Сегодня разве национальность имеет значение? Сегодня, наоборот, надо гордиться своими корнями, своими предками», - считает исполнитель.

Он напомнил, что вырос в Болгарии и впитал культуру этой страны. При этом до сих пор вокруг певца много друзей из Армении. Он отметил, что певица Шер и светская звезда Ким Кардашьян тоже армяне.

«Какие талантливые люди! Независимо от того, какой они национальности. Армяне, азербайджанцы, молдаване», - отметил Киркоров.

Ранее он раскрыл настоящую фамилию – Крикорян.