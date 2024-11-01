«Это самое важное»: Филипп Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию

Филипп Киркоров всегда с любовью говорит о своей семье, отмечая, что нет ничего важнее ее. 1 ноября народный артист обратился к родителям в честь 60-летней годовщины их свадьбы.

Отец короля поп-эстрады Бедрос Киркоров женился на ведущей концертов Виктории Лихачевой 1 ноября 1964 года во Дворце бракосочетания Москвы, а в 1967 году появился на свет Филипп.

Исполнитель хита «Зайка моя» поблагодарил в соцсетях родителей за красивый союз и за то, что они дали ему жизнь. В дополнение к трогательным словам Киркоров-младший опубликовал фото со свадьбы мамы и папы.

На черно-белом кадре Бедрос обнимает невесту, которая улыбается и держит в руках букет цветов. Поклонники звезды отметили, что его мама была настоящей красавицей, и артист очень на нее похож.

«Цените семейные традиции и храните любовь. Рад, что в России 2024 — Год семьи. Это самое важное, что есть у человека», — заявил Филипп Киркоров.

Подписчики удивились, увидев свидетельство о заключении брака родителей артиста. Мало кто знает, что настоящая фамилия певца Крикорян — его бабушка по отцу была армянкой. Впоследствии Бедросу пришлось изменить на Киркоров, чтобы поступить в болгарскую школу.

«Так вы не болгарин, а армянин», — изумились пользователи.

В 1992 году у мамы экс-супруга Пугачевой выявили рак печени. Киркоров всячески пытался ей помочь и водил к лучшим врачам, но спустя два года Виктория умерла.

Недавно певец стал длинноволосым брюнетом ради своей фаворитки. Подробнее читайте здесь.